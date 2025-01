Milano, 24 gen. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato di aver “sempre detto, e voglio sottolinearlo ancora una volta, che siamo pronti per questi negoziati sulle questioni ucraine”, parlando con un reporter della TV di stato russa. “Non posso che essere d’accordo con Trump che se fosse stato presidente, se la sua vittoria non gli fosse stata rubata nel 2020, allora forse non ci sarebbe stata la crisi in Ucraina emersa nel 2022”