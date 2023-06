Ucraina: Putin ringrazia Emirati per aver facilitato scambio prigionieri

Mosca, 16 giu. (Adnkronos) - Il presidente russo Vladimir Putin ha ringraziato il suo omologo degli Emirati Arabi Uniti Muhammad bin Zayed al-Nahyan per aver facilitato lo scambio di prigionieri nel conflitto in Ucraina. "Vorrei ringraziarvi - ha detto Putin all'inizio dei negoziati con al...

Mosca, 16 giu. (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin ha ringraziato il suo omologo degli Emirati Arabi Uniti Muhammad bin Zayed al-Nahyan per aver facilitato lo scambio di prigionieri nel conflitto in Ucraina. "Vorrei ringraziarvi – ha detto Putin all'inizio dei negoziati con al-Nahyan a San Pietroburgo – per i vostri sforzi per risolvere le questioni umanitarie legate agli eventi in Ucraina e allo scambio di detenuti".

Putin ha osservato che le relazioni tra la Federazione Russa e gli Emirati Arabi Uniti "si stanno sviluppando con molto successo. Gli Emirati sono un buon partner per noi".