Ucraina, Putin: rinuncia Kiev a Nato sarebbe soluzione migliore

Roma, 22 feb. (askanews) – “La soluzione migliore a questa questione sarebbe che le autorità di Kiev decidessero di non aderire alla Nato e diventare neutrali”: lo ha detto alla stampa il presidente russo Vladimir Putin, dopo l’ok della Duma al riconoscimento dell’indipendenza di due regioni dell’Ucraina.

Il presidente ha quindi ribadito che se Kiev entrasse nell’Alleanza atlantica sarebbe una minaccia strategica per la Russia. “Il riconoscimento di queste repubbliche è dovuto al fatto che i dirigenti di Kiev non vogliono applicare gli accordi di Minsk.

Cos’altro possiamo dire? Gli alti funzionari ucraini già lo hanno detto. Dobbiamo continuare con questa beffa, con questo genocidio?”, ha detto Putin.

“E’ per questo che certamente, gli accordi di Minsk non esistono più. Perché metterli in atto se riconosciamo l’indipendenza di queste entità?” Il presidente russo ha aggiunto che Mosca ha riconosciuto le due regioni e “questo significa riconoscere i documenti fondamentali delle due regioni, inclusa la Costituzione.

E la Costituzione definisce i confini delle regioni di Donetsk e Lugansk all’epoca in cui facevano parte dell’Ucraina”.