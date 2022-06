Ucraina, Putin: “Risponderemo se la Nato schiera truppe in Svezia e Finlandia”

Mentre Putin ha minacciato di rispondere se la Nato schiererà truppe in Svezia e Finlandia, gli USA hanno lanciato l'allarme sul suo possibile uso di armi nucleari.

Aiea: “Perso contatto con centrale nucleare di Zaporizhzhya”

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha annunciato di aver di nuovo perso la connessione remota con i suoi sistemi di sorveglianza dei dispositivi di sicurezza installati nella centrale nucleare di Zaporizhzhya (Ucraina).

Il direttore generale dell’Agenzia Rafael Grossi ha sottolineato la necessità che l’Aiea visiti la struttura nel prossimo futuro.

Putin: “Risponderemo se la Nato schiera truppe in Svezia e Finlandia”

Vladimir Putin ha affermato che la Russia risponderà allo stesso modo se la Nato dispiegherà truppe e infrastrutture in Finlandia e Svezia dopo che si saranno unite all’alleanza militare guidata dagli Stati Uniti. Queste le sue parole: “Svezia e Finlandia vogliono unirsi alla Nato? Che lo facciano, ma devono capire che prima non c’era alcuna minaccia mentre ora, se i contingenti militari e le infrastrutture saranno dispiegati lì, dovremo rispondere in modo simile e creare eguali minacce per i territori da cui vengono minacce nei nostri confronti“.

Putin ha poi detto che sarà inevitabile che le relazioni di Mosca con Helsinki e Stoccolma si inaspriranno a causa della loro adesione alla Nato: “Tra noi è andato tutto bene, ma ora potrebbero esserci delle tensioni. Di certo ci saranno: è inevitabile se c’è una minaccia per noi“.

USA: “Possibile che Putin usi armi nucleari”

La numero uno dell’intelligence Usa Avril Haines ha dichiarato che, col prolungarsi della guerra in Ucraina, è possibile che la Russia usi le armi nucleari.

Secondo gli 007 americani, Mosca ci metterà anni a ricostruire le sue forze e in questo lasso di tempo “è possibile che le forze di Vladimir Putin facciano affidamento su altri mezzi come i cyberattacchi, i ricatti energetici o le armi nucleari per cercare di gestire e proiettare potere e influenza a livello globale“.