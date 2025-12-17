Roma, 17 dic. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che Mosca raggiungerà “sicuramente” i suoi obiettivi nell’offensiva in Ucraina, compresa la conquista dei territori che rivendica come propri e, nonostante i numerosi tentativi internazionali di porre fine alla guerra attraverso la diplomazia, ha detto che i leader stranieri sostenitori di Kiev si rifiutano “di avviare colloqui sostanziali”.

“Innanzitutto, gli obiettivi dell’operazione militare speciale saranno sicuramente raggiunti – ha dichiarato Putin intervenendo

a una riunione con alti vertici del ministero della Difesa

– preferiremmo farlo ed eliminare le cause profonde del conflitto attraverso la diplomazia. Tuttavia, se la parte avversaria e i suoi sostenitori stranieri si rifiutano di avviare colloqui sostanziali, la Russia garantirà la liberazione dei suoi territori storici con mezzi militari”.