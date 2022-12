Ucraina, Putin usa per la prima volta la parola guerra

Il presidente della Russia utilizza per la prima volta la parola guerra finora vietata: dichiara in pubblico la volontà che finisca il prima possibile

Quello che aveva sempre definito come un’«operazione militare speciale» viene per la prima volta chiamato dal presidente russo con il suo vero nome: Vladimir Putin pronuncia la parola «guerra».

La dichiarazione ai giornalisti di Mosca

Dopo aver partecipato a una riunione del Consiglio di Stato sulle politiche giovanili, rilascia una dichiarazione ai microfoni dei giornalisti della capitale russa: «Il nostro obiettivo non è far girare il volano del conflitto militare ma, al contrario, porre fine a questa guerra. Prima finisce, meglio è. Ci siamo impegnati e continueremo a lottare per questo».

Il video del presidente è diventato virale

Diffuso oggi dal media bielorusso NextaTV, il video di Vladimir Putin che pronuncia la parola «guerra» in riferimento all’operazione bellica nello Stato ucraino sta facendo il giro del mondo.

In Russia è vietato da tempo l’utilizzo del termine, al punto che chi lo pronuncia è soggetto a un fermo da parte delle forze dell’ordine. Non tarda ad arrivare l’attacco su Twitter da parte del parlamentare municipale di San Pietroburgo Nikita Yuferev, fuggito dalla Russia perché contrario alla guerra: «Non c’è stato alcun decreto per porre fine all’operazione militare speciale, nessuna guerra è stata dichiarata» sostiene Yuferev, chiedendo alle autorità russe di perseguire Putin per diffusione di informazioni false.