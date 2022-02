Ucraina, quali rischi corrono Europa e Russia secondo gli analisti di ECFR

Alcuni studi degli esperti politici dell'ECFR hanno cercato di fare luce su chi potrebbe rischiare di più a seguito dell'invasione dell'Ucraina.

A pochi giorni dall’inizio del conflitto tra la Russia e l’Ucraina sono diversi gli scenari che potrebbero essere messi in gioco. Ora a fare luce sui possibili rischi che potrebbero correre il Governo di Mosca e l’Europa è una serie di analisi elaborate dagli esperti dello European Council on Foreign Relations (ECFR).

Ucraina, chi rischia di più? Perché Putin sta rischiando il futuro della Russia?

Il primo punto di partenza riguarda il presidente russo Vladimir Putin. Secondo un’analisi della giornalista Kadri Liik, negli anni immediatamente precedenti allo scoppio del conflitto, la società russa avrebbe avvertito una sensazione di stanchezza: “La società russa è esausta per lo status quo politico, anche se non ha i mezzi e l’energia per cambiarlo. Le élite russe – che si aspettavano segni di rinnovamento ai vertici sin dalle elezioni presidenziali del 2018 – erano ugualmente stanche e demoralizzate”.

Non solo.

La giornalista ha inoltre evidenziato come Putin abbia dato priorità “all’Ucraina su tutto il resto”, una scelta questa del capo del Cremlino che potrebbe comportare “un drammatico cambiamento nello sviluppo interno della Russia e nelle prospettive geopolitiche”.

Gustav Gressel: “L’Europa ha sprecato otto anni a discutere”

Per l’esperto di difesa e sicurezza Gustav Gressel invece, l’Ucraina starebbe pagando otto anni di scelte da parte dell’Europa che, anziché discutere, non ha armato Kiev: “L’Europa ha sprecato otto anni a discutere, non ad armare l’Ucraina.

Gli ucraini ora ne pagano il prezzo”. Ha infine aggiunto: “Non possiamo contenere la Russia solo economicamente. Ci deve essere una risposta militare in termini di deterrenza e prontezza. Altrimenti, ne pagheremo il prezzo anche noi”.