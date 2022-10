Roma, 30 ott. (Adnkronos) – "La pace in Ucraina? Presto fatta. Togliendo gli aiuti militari a Zelensky così lo si obbliga a trattare, e riconoscendo Donbass e Crimea come Russia. Ecco la ricetta per il negoziato (meglio dire la resa) di Berlusconi.

Un bel problema per Meloni che il suo alleato la pensi così". Così Lia Quartapelle del Pd su twitter.