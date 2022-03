Ucraina: Radicali, 'chi lascia Italia non perda diritto a regolarizzazione'

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – In queste ore drammatiche molte lavoratrici ucraine in attesa di permesso di soggiorno non possono lasciare l'italia e andare nei Paesi confinanti l’Ucraina per recuperare i loro familiari in fuga perché temono di perdere la possibilità di essere regolarizzate dopo un'attesa che dura da oltre un anno e mezzo.

Il grave ritardo da parte delle Prefetture nell'esaminare le domande non può essere pagato da lavoratrici e lavoratori in emersione. Per questo con i promotori della campagna 'Ero straniero' abbiamo inviato oggi una lettera alla ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, per chiedere che venga data la possibilità alle persone attualmente in attesa di essere regolarizzate di poter lasciare l’Italia e farvi ritorno senza perdere la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno, come invece prevede ora la normativa".

Lo affermano Massimiliano Iervolino, Giulia Crivellini e Igor Boni, segretario, tesoriera e presidente di Radicali italiani.