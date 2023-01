Ucraina: Radicali, 'solidarietà a Crosetto, si attivi su asilo politico disertori russi'

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Esprimo al ministro Crosetto la doverosa solidarietà per gli attacchi volgari e personali di Dimitri Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa". Così in una nota Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali Ital...

(Adnkronos) – "Esprimo al ministro Crosetto la doverosa solidarietà per gli attacchi volgari e personali di Dimitri Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa". Così in una nota Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali Italiani.

"In un Paese come l’Italia dove nessuno ammette le proprie colpe è da sottolineare anche l’ammissione di Crosetto di avere avuto torto sottovalutando la pericolosità di Vladimir Putin. Condivido con Crosetto – prosegue Iervolino – la necessità di lasciare aperti dei canali di comunicazione con i cittadini russi per sottrarli all’abbraccio mortale del Cremlino.

Proprio per questo, mesi fa, sul sito radicali.it abbiamo lanciato un appello ( Asilo politico a chi diserta l’esercito russo – I nostri link! (radicali.it) affinché il governo italiano conceda l’asilo politico ai russi che disertano. Tale appello è quanto mai attuale, visto che si prospetta in Russia una nuova mobilitazione, una nuova chiamata alle armi di migliaia di cittadini comuni per sferrare una grande offensiva, prima dell’arrivo dei nuovi sistemi d’arma all’Ucraina.

Guido Crosetto si attiverà per consentire a chi dirà no a Putin di poter essere accolto nel nostro Paese?", conclude.