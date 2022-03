Roma, 1 mar. (Adnkronos) – "L'Italia si merita ben di meglio invece questo governo per l'ennesima volta comportandosi in maniera illegale e illegittima fornendo armi all'Ucraina". Così Raphael Raduzzi di Alternativa alla Camera dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi sull'Ucraina provocando proteste in aula.