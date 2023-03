Ucraina, raid Russia in tutto il Paese: 4 morti a Leopoli

(Adnkronos) - Bombardamenti questa notte su tutta sull'Ucraina. In una delle offensive più massicce degli ultimi mesi, la Russia ha lanciato attacchi su diverse regioni, con l'allarme antiaereo che è scattato in tutto il Paese. Diverse esplosioni sono state segnalate a Kiev, ...

(Adnkronos) – Bombardamenti questa notte su tutta sull'Ucraina. In una delle offensive più massicce degli ultimi mesi, la Russia ha lanciato attacchi su diverse regioni, con l'allarme antiaereo che è scattato in tutto il Paese. Diverse esplosioni sono state segnalate a Kiev, dove un raid nella parte occidentale della città ha ucciso almeno due persone. Esplosioni sono state segnalate nella notte anche nelle città ucraine di Dnipro e di Kirovohrad e nella regione di Mykolaiv. Bombardamenti russi hanno colpito nella notte le regioni ucraine di Kharkiv e di Odessa. Quattro persone sono state uccise a seguito del lancio di missili russi nella regione di Leopoli.

MISSILI SU KIEV – "Un'altra esplosione nella capitale. Distretto di Svyatoshynskiy. Tutti i servizi si stanno dirigendo verso la scena. Le auto stanno bruciando nel cortile di un edificio residenziale", si legge in un post su Telegram del sindaco della capitale Vitali Klitschko, come riporta la Cnn. "Due vittime nel distretto di Svyatoshynskiy. I medici stanno fornendo assistenza sul posto". In precedenza, Klitschko ha riferito che una serie di esplosioni aveva colpito il distretto di Holosiivskyi nel sud-ovest di Kiev e che circa il 15% della città era senza elettricità a causa di un'interruzione di emergenza alla rete elettrica. L'amministrazione militare della regione di Kiev ha avvertito i residenti di possibili minacce aeree e ha esortato i residenti a rimanere nei rifugi.

ATTACCO A LEOPOLI, 4 CIVILI UCCISI – Quattro persone sono state uccise a seguito del lancio di missili russi nella regione di Leopoli. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione militare regionale Maksym Kozytskyi, secondo cui un razzo russo è caduto in una zona residenziale nel distretto di Zolochiv causando un incendio che adesso è stato spento. "In questo momento, sappiamo di quattro persone morte – ha aggiunto – Si tratta di quattro adulti. Due uomini e due donne. Erano a casa quando è caduto il razzo. Ci sono ancora detriti da rimuovere sotto i quali potrebbero esserci altre persone". L'incendio ha distrutto tre edifici residenziali. Tre auto, un garage e vari annessi. Le truppe russe hanno lanciato un massiccio attacco contro l'Ucraina durante la notte e stamattina presto, in particolare nelle regioni di Kiev, Zhytomyr , Odessa e Kharkiv.

CENTRALE ZAPORIZHIA "SENZA ELETTRICITÀ" – A causa dei bombardamenti russi, la centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata "completamente scollegata" dalla rete elettrica. Lo ha reso noto la compagnia energetica statale Energoatom su Telegram. "Attualmente, l'impianto è scollegato e in modalità blackout per la sesta volta dall'inizio dell'occupazione, le unità 5 e 6 vengono messe in arresto a freddo e 18 generatori diesel sono stati accesi per alimentare le esigenze dell'impianto", si legge nel post, aggiungendo che l'impianto ha abbastanza carburante per funzionare 10 giorni.