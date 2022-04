Ucraina: Ranieri, 'Occidente deve contrastare intesa Russia-Cina'

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – "C'è una sfida dell'intesa Russia-Cina che punta a conquistare un'egemonia coinvolgendo altri Paesi", di fronte alla quale occorre "lavorare ad un nuovo ordine internazionale di cui faccia parte una Russia che si liberi dalla pulsione di una politica di potenza.

La sfida dell'Occidente è della stessa portata di quella che seppe reggere nel dopoguerra" e in Italia è necessario "contrastare nelle forze politiche ambiguità, per far emergere questo disegno di contrasto dell'intesa Russia-Cina sulla base di idee forti". Lo ha affermato Umberto Ranieri, ex parlamentare del Pd ed ex sottosegretario agli Esteri, intervenendo al convegno "Dopo l'invasione russa mai più nulla sarà come prima", organizzato da 'Riformismo e libertà', 'Europa atlantica' e 'Formiche'.