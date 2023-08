Ucraina: rapporto Global Rights Compliance, 'torturata la metà detenuti a Kherson'

Londra, 2 ago. (Adnkronos) – Quasi la metà degli ucraini detenuti nei centri di detenzione russi a Kherson sono stati sottoposti a torture diffuse, compresa la violenza sessuale. Lo rivela un rapporto del Global Rights Compliance, che è parte dell'Atrocity Crimes Advisory Group sponsorizzato da Regno Unito, Ue e Usa e istituito per supportare l'Ufficio del Procuratore Generale dell'Ucraina. L'analisi prende in considerazione 320 casi di detenzione a Kherson, in più di 35 prigioni identificate.

Di queste vittime, almeno il 43% ha menzionato esplicitamente le pratiche di tortura nei centri di detenzione, citando la violenza sessuale come tattica comune loro imposta dalle guardie russe, sia sui prigionieri maschi che femmine, con risultati che mostrano che il personale militare era molto probabile che subisse torture nei centri di detenzione. Uno degli autori del rapporto afferma che anche detenuti con familiari nell'esercito sono stati presi di mira.

Secondo il rapporto, almeno 36 vittime dei casi analizzata hanno menzionato l'uso della corrente durante gli interrogatori e della folgorazione genitale da parte delle guardie russe. Altre vittime hanno menzionato minacce di mutilazione genitale e almeno una vittima è stata costretta ad assistere allo stupro di un altro detenuto da parte di un oggetto estraneo coperto da un preservativo.