Ucraina: rappresentante russo Onu, 'sicurezza Znpp compete ad Aiea, Russia e Ucraina'

(Adnkronos) – La zona di sicurezza intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia (Znpp) rimangono di competenza esclusiva dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Russia e Ucraina. Lo ha affermato un alto diplomatico russo in risposta alle osservazioni del presidente francese Emmanuel Macron su un accordo per ritirare le armi pesanti dalla centrale nucleare. "Non è degno di un leader francese rilasciare affermazioni false nello spazio mediatico globale – ha detto il rappresentante permanente della Russia presso le Nazioni Unite, Mikhail Ulyanov – La determinazione dei parametri della 'zona di protezione' attorno allo Znpp, promosso attivamente dal direttore generale dell'Aiea Rafael Grossi, è di competenza esclusiva dell'Aiea, della Russia e dell'Ucraina".

Il diplomatico ha aggiunto che nessun armamento pesante è mai stato dispiegato presso l'impianto nucleare, mentre "un numero limitato di armi leggere sul territorio della centrale è assolutamente necessario per proteggerla dagli attacchi ucraini e garantire la sicurezza nucleare, in conformità con le norme dell'Aiea".

Ieri, Macron ha affermato che si stanno discutendo misure concrete per rimuovere le armi pesanti dalla centrale nucleare di Zaporizhzhia e che è in atto una discussione sui passi pratici per implementarle.

Il direttore generale dell'Aiea Rafael Grossi ha discusso della creazione di una zona di sicurezza presso la centrale elettrica e della prossima missione dell'agenzia durante un incontro a Parigi con il primo ministro ucraino Denis Shmygal. In una dichiarazione rilasciata dopo i colloqui, l'Aiea ha affermato che Grossi e Shmygal hanno "fatto dei progressi" nelle discussioni sulla zona di sicurezza.