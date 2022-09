Ucraina: referendum, oltre 97% elettori per annessione a Russia**

Mosca, 27 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il 97% degli elettori ai referendum in quattro regioni dell'Ucraina orientale controllate dalle forze russe è favorevole all'annessione dei territori alla Federazione Russa, secondo i risultati preliminari della Commissione elettorale.

Le votazioni sono iniziate venerdì nelle autoproclamate repubbliche di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia e si sono concluse oggi.

I primi risultati diffusi dalla Commissione elettorale russa – con conteggi compresi tra il 12 e il 20 per cento dei voti – anticipano livelli di sostegno all'annessione che in alcuni casi superano anche il 98 per cento, riferisce la Commissione.