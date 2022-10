Ucraina: regioni di Kiev e di Zaporizhzhia attaccate nella notte

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – Le forze di Mosca hanno colpito nella notte le regioni di di Kiev e di Zaporizhzhia. Il governatore regionale di Kiev, Oleksiy Kuleba, non ha rivelato il luogo dell'attacco, ma ha affermato che i soccorritori stanno lavorando sul posto.

"Di notte i russi hanno terrorizzato la regione di Kiev – ha scritto su Telegram – Ci sono stati diversi raid in ​​una delle nostre comunità. I soccorritori e tutti i servizi di emergenza sono al lavoro per estinguere gli incendi d è in corso la valutazione dei danni”.

Le forze russe hanno colpito di notte anche la città ucraina sudorientale di Zaporizhzhia. Il sindaco ad interim Anatoly Kurtev ha dichiarato che gli attacchi hanno preso di mira la città e l'area circostante, provocando un incendio.