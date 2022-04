Ucraina: Renzi, 'accanto a sanzioni e armi, serve azione diplomatica dell'Europa'

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – "La scelta dell'Ue di aiutare il popolo ucraino, sia con le sanzioni che con l'invio di materiale bellico, nasca dal desiderio di reagire a un'aggressione brutale e ingiustificata di Putin. C'è un colpevole ed è la Russia.

Quello che credo manchi in questa nostra riflessione è il passaggio ulteriore: il problema è, accanto a questo, c'è lo spazio per un'iniziativa diplomatica?". Così Matteo Renzi a margine del convegno sul presidenzialismo organizzato da Iv.

"Potrebbe essere Merkel, Blair, Romano Prodi: l'importante è che sia una personalità che abbia la sufficiente autorevolezza per far fare la pace a Putin e a Zelensky. Quei due da soli la pace non la fanno, serve un terzo e a me piacerebbe fosse l'Europa".