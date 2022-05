Roma, 10 mag (Adnkronos) – "La Casa Bianca sta facendo una battaglia per i valori, mi spiace che quei valori non siano stati mantenuti non più tardi di un anno fa quando parlavamo dell'Afghanistan. Questa posizione molto maiuscola che gli Stati Uniti hanno avuto in Ucraina avrei voluto vederla in Afghanistan".

Lo ha detto Matteo Renzi a L'aria che tira, su La7.