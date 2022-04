Ucraina: Renzi, 'Biden? bene Macron, da capo stato parole che aiutino diplomazia'**

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – "Sto dalla parte di Macron. E non solo perché se vince Macron l'Europa ha un futuro, se perde l'Europa non esiste più. Ma anche perché in una situazione come quella che stiamo vivendo, chi ha responsabilità istituzionali deve usare linguaggio che aiuti la diplomazia".

Così Matteo Renzi a margine del convegno sul presidenzialismo organizzato da Iv sulle parole di Joe Biden e la precisazione di Emanuel Macron.

"Non è semplice -aggiunge- siamo in presenza di un'azione da parte della Russia inaccettabile, di un'aggressione russa, ha torto la Russia ma una cosa è quello che può dire un cittadino al bar, un altro quello che può dire un capo di Stato", servirebbe un "impegno a una terminologia che consenta di lasciare spazio alla diplomazia".