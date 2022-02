Roma, 25 feb. (Adnkronos) – "Le sanzioni sono inevitabili ma c'è un dato di fatto: le sanzioni le paghiamo anche noi. E se è vero che l'Ue ha costituito un fondo per l'emergenza Brexit, occorre fondo per agevolare e aiutare le aziende colpite dalla sanzioni in Italia e in Ue".

Così Matteo Renzi al Senato.