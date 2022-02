Ucraina: Renzi, 'Putin ha disegno lucido e pericoloso, Merkel unica che può trattare'

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – "Il documento di Pechino del 4 febbraio è stato largamente sottovalutato dagli analisti: Putin non vuole ricostruire il mondo degli zar, non immagina di riscrivere la storia. Vuole il futuro. E nel futuro, per lui e per il premier cinese Xi, i concetti di democrazia, diritti umani, sovranità popolare sono diversi da quelli che le democrazie occidentali hanno costruito nel secolo scorso.

Vale per l'Europa dell'Est e per il mare cinese. È un tornante della storia, come lo avrebbe chiamato Giorgio La Pira: una sfida inquietante e imponente. Non siamo davanti all'impazzimento di un leader ma a un suo disegno molto pericoloso ma anche terribilmente lucido". Lo afferma Matteo Renzi, in'intervista a 'La Stampa'.

Per l'ex premier Angela Merkel "è l'unica in grado di parlare e farsi ascoltare a Mosca, a Washington e in tutte le capitali.

La lasciamo in pensione mentre il mondo va in frantumi? Non scherziamo".