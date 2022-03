Ucraina: Renzi, 'su Putin sarei meno superficiale di statisti in erba che la fanno facile'

Roma, 3 mar (Adnkronos) – "Io credo che Putin ha agito con una strategia lucida, io la ritengo sbagliatissima e pericolosa, io sto dalla parte dell'Ucraina. Ma attenzione a sottovalutare l'atteggiamento di Putin e dire che è un mezzo pazzo. Sarei meno superficiale".

Lo ha detto Matteo Renzi a L'aria che tira, su La7.

"Da un lato, c'è l'esigenza di reagire: Ue e Nato dovrebbero andare insieme dalla Merkel e dire, tratta tu. Dall'altra, agli statisti in erba che dicono che Putin ha perso la testa direi, occhio. C'è una strategia in quello che Putin sta facendo e sento persone che parlano senza sapere –ha spiegato il leader di Iv-. Attenzione a farla facile: la Russia ha qualche problema sul territorio, è vero, ma non fai un cambio di regime in Russia perchè togli due yacht agli oligarchi".