Ucraina, respinto massiccio attacco di droni su Kiev

Kiev, 120 mag. Adnkronos) – Le forze armate di Kiev hanno detto di aver respinto nella notte un ''massiccio'' attacco di droni lanciato dall'esercito russo contro la capitale, che ha causato alcuni danni provocati da alcuni detriti. Lo rende noto il capo dell'amministratore militare di Kiev, Serhiy Popko, su Telegram. ''Questa notte l'aggressore ha nuovamente effettuato un massiccio attacco di droni. Tutti i bersagli aerei rilevati sono stati distrutti dalle forze e dai mezzi della nostra difesa aerea'', ha spiegato che i detriti hanno provocato un incendio in un palazzo nel distretto di Darnytskyi. Le fiamme sono state domate senza che ci fossero vittime, ha aggiunto.

La Russia sta inviando nuovi rinforzi a Bakhmut, nell'oblast di Donetsk nell'Ucraina orientale, nel tentativo di avanzare per ''rivendicare un qualche successo nella guerra''. Lo afferma il ministero della Difesa britannico su Twitter. La Russia, come si legge nell'ultimo aggiornamento dell'intelligence britannica, ha inviato nella città assediata ''numerosi battaglioni'' negli ultimi quattro giorni. ''Dato che la Russia ha relativamente poche unità combattenti disponibili in Ucraina, il ridispiegamento'' nella zona di Bakhmut ''rappresenta un notevole impegno da parte del comando russo''.