Ucraina: rettrice Bicocca su Nori, 'non intendevamo esercitare censura'

Milano 3 mar. (Adnkronos) – "Mi scuso per avere urtato diverse sensibilità in un momento così delicato, ma non era intenzione dell’ateneo esercitare alcuna forma di censura". Così la rettrice dell'università Milano-Bicocca, Giovanna Iannantuoni, dopo la decisione di cancellare e poi di reinserire il corso tenuto dal professor Paolo Nori su Dostoevskij.

"Non si mette in discussione la cultura di un popolo e il ruolo che ha l’università nella sua diffusione. L’Università Bicocca è, e rimane, un luogo di libera manifestazione del pensiero, dell’insegnamento e della ricerca", assicura Iannantuoni, che prosegue: "Il nostro ateneo da sempre persegue i principi di inclusione, agisce contro ogni discriminazione e ha sempre dimostrato di essere accogliente verso tutte e tutti".

"L’errore è umano e, come ogni errore, anche questo deve servire a migliorare tutti noi attraverso la consapevolezza e la riconciliazione", osserva la rettrice, che conclude: "Profondamente rammaricata per quanto accaduto con Paolo Nori, rinnovo l’invito allo scrittore a partecipare a un ciclo di incontri su Dostoevskij".