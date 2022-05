Ucraina: Ria Novosti, 'Kherson chiude i confini con territorio ucraino'

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – La regione di Kherson occupata dalla Russia ha chiuso i suoi confini con le aree ucraine circostanti. Lo ha reso noto l'agenzia di Stato russa Ria Novosti, citando Kirill Stremousov, vice capo dell'amministrazione insediata dalla Russia a Kherson.

"Il confine è ora chiuso per motivi di sicurezza… non consigliamo affatto di viaggiare in Ucraina, a prescindere dal motivo", ha detto Stremousov.

"I valichi di frontiera di Kherson con le regioni ucraine di Mykolaiv e Dnipropetrovsk sono chiusi, mentre resta possibile il viaggio da Kherson alla Crimea o alle aree di Zaporizhzhia controllate dai russi", ha aggiunto Stremousov.

Quasi tutta Kherson, situata nell'Ucraina meridionale, è stata occupata dalla Russia dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina alla fine di febbraio.