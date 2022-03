Ucraina, Riccardi: è necessario creare difesa comune europea

Roma, 24 mar. (askanews) – Sul tema dell’invio di armi in Ucraina e sul prevedibile aumento delle spese militari, il fondatore della Comunità di Sant’Egidio Andrea Riccardi ha detto che questa “è una scelta fatta dai paesi occidentali. Io aggiungerei – ha sottolineato Riccardi a margine dell’assemblea nazionale di Ali in corso a Firenze, – che è necessario creare una difesa europea comune e una politica estera europea comune. Mai come oggi – ha concluso il fondatore della Comunità di Sant’Egidio – vediamo il bisogno dell’Europa per la pace”.