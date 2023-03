Ucraina: Richetti (Iv-Az), 'intesa giallo verde come un diamante, è per sempre'

Roma, 22 mar (Adnkronos) - "Se la maggioranza è compatta io sono Marilyn Monroe". Lo ha detto il capogruppo di Azione-Iv alla Camera Matteo Richetti nel dibattito in vista del Consiglio Ue e rivolgendosi alle premier Giorgia Meloni: "Lei non ha ricevuto l'applauso di un pe...

Roma, 22 mar (Adnkronos) – "Se la maggioranza è compatta io sono Marilyn Monroe". Lo ha detto il capogruppo di Azione-Iv alla Camera Matteo Richetti nel dibattito in vista del Consiglio Ue e rivolgendosi alle premier Giorgia Meloni: "Lei non ha ricevuto l'applauso di un pezzo della maggioranza. A me non interessano le assenze nei banchi del governo ma ieri Romeo le ha rivolto parole gravi, le ha chiesto di ascoltare i saggi consigli. Ma saggi consigli di chi?", ha spiegato Richetti a proposito dell'Ucraina.

"Noi voteremo per parti separate e su questo daremo forza alla posizione del governo", ha chiarito il capogruppo di Azione-Iv aggiungendo: "L'intesa gialloverde è come un diamante, è per sempre e da qui in avanti alcuni problemi li avrà".