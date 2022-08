Ucraina, rischio diffusione sostanze radioattive nella centrale di Zaporizhzhia

La centrale di Zaporizhzhia è assediata dai russi e i danni rischiano di provocare una catastrofe nucleare: l'Ucraina lancia un appello mondiale.

L’operatore ucraino Eneroatom ha fatto sapere che a causa dei bombardamenti la centrale di Zaporizhzhia potrebbe avere perdite radioattive.

A renderlo noto è stato l’operatore ucraino “Eneroatom“, attraverso una nota ufficiale diffusa sul canale Telegram.

Questo il contenuto del messaggio, che fa sottoindendere che a distanza di 6 mesi dalla prima avanzata russa in Ucraina, la situazione sembra tutt’altro che sotto controllo.

«L’Ucraina chiede alla comunità mondiale di adottare misure immediate per costringere la Russia a lasciare Zaporizhzia e trasferire la centrale al suo controllo per il bene della sicurezza del mondo intero. […] Da mezzogiorno del 27 agosto, Zaporizhzhia funziona con il rischio di violare gli standard di sicurezza contro le radiazioni e gli incendi».