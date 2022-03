Ucraina: risoluzione maggioranza, Ue abbia ruolo chiave per mediazione tra le parti

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – "Rafforzare il ruolo dell'Europa nel quadro multilaterale, proseguendo l'impegno a porsi come attore-chiave per una mediazione tra le parti, in sinergia con altri Paesi già attivi su questo fronte e sostenendo ogni iniziativa internazionale e bilaterale utile al raggiungimento di un cessate il fuoco e alla conclusione positiva di un percorso negoziale tra Kiev e Mosca".

Lo chiede la risoluzione presentata alla Camera dai partiti di maggioranza sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, in vista del Consiglio europeo.