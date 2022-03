Ucraina: Rita Dalla Chiesa difende Giletti, 'non legge solo agenzie ma rischia in prima persona'

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – Rita Dalla Chiesa scende in campo in difesa di Massimo Giletti dopo le feroci critiche social al conduttore di Non è L’Arena', che ieri sera ha condotto la trasmissione da Odessa, accusato di aver mostrato immagini di cadaveri sulla strada ''solo per fare audiance''.

''Molti inviati escono a fare collegamenti con il coprifuoco e rischiano’'', scrive su Twitter la Dalla Chiesa rispondendo a Selvaggia Lucarelli che in un Tweet insinua che l’inizio della trasmissione non era in diretta ma registrato.

E ancora sempre rivolgendosi alla Lucarelli aggiunge: ''Meglio leggere le agenzie in studio, vero? Ma pochi hanno le palle di andare dove si sta combattendo una guerra odiosa, inaccettabile. E di far 'vedere' la morte che questa guerra produce.

Vicina a TUTTI gli inviati che rischiano la loro vita sotto le bombe''.

Infine a chi accusa Giletti di aver mostrato quelle immagini solo per fare share la Dalla Chiesa risponde : ''C’è qualcuno, in televisione, che non vada in video per gli ascolti? Lui, stando sul posto, non legge solo le agenzie. Non fa rischiare solo gli inviati. Rischia in prima persona", conclude.