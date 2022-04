Ucraina: Rocca (Cri), '400mila persone assistite e 200 portate in Italia'

Roma, 14 apr. (Adnkronos Salute) – ''Non abbiamo fatto evacuazioni dalla prima linea, abbiamo fatto evacuazioni dall'interno, da zone più sicure rispetto alla prima linea, però di persone che arrivavano da quelle aree come il Donbass. Al momento ne abbiamo portate in Italia 200, ma questo è solo il lavoro come Croce rossa italiana.

Se guardiamo alle persone assistite dalla Croce rossa nel suo complesso, parliamo di 400mila persone''. Lo ha detto Francesco Rocca, presidente della Croce rossa italiana e di Ifrc (Federazione internazionale delle società di Croce rossa e Mezzaluna rossa), ospite di 'Adnkronos Live'.