Ucraina: Rocca (Cri), 'una delle più grandi emergenze umanitarie in Europa prossimi anni'**

Milano 7 mar. (Adnkronos) – "Il conflitto in Ucraina sta assumendo la forma di una delle più grandi emergenze umanitarie in Europa dei prossimi anni, purtroppo". Così Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (Ifrc) in una conferenza stampa sui due anni dall'inizio della pandemia.

"L'esodo dei profughi e i loro bisogni richiedono un intervento massiccio all'interno e all'esterno del Paese", ha detto Rocca, sottolineando "il disperato bisogno delle persone di acqua potabile e di cure mediche", oltre alla mancanza di elettricità.

"Senza un'azione urgente per proteggere questi servizi, ci aspettiamo un vasto impatto umanitario", ha concluso il presidente della Croce Rossa Italiana.