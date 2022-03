Ucraina: Rocca (Ifrc), 'a Mariupol non abbiamo accesso, civili senza sostegno'

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – "La situazione a Mariupol è difficile, non abbiamo accesso". Impossibile fornire aiuti umanitari: "parliamo non solo di evacuazione ma anche di portare cibo, medicine" a civili "senza elettricità, acqua e nessun sostegno". Così il Presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (Ifrc), Francesco Rocca, di ritorno dall'Ucraina dove è stato per portare solidarietà e ascoltare i bisogni dei volontari e del personale della Croce Rossa e seguire le attività di risposta umanitaria sul campo.

Rocca, insieme al Direttore Generale della Croce Rossa rumena, Ioan Silviu Lefte, presso il valico di frontiera della cittadina nella tenda della Croce Rossa rumena, ha aggiunto: "Sono migliaia le persone bloccate. Abbiamo fatto un'evacuazione da Sumy. Adesso ci stiamo concentrando sugli sfollati. solo nell'area di Chernivtsi ci sono circa 300mila persone. E dobbiamo pianificare a medio e lungo termine le attività". A partire da altri convogli da inviare a sostegno di chi vive nei rifugi, "migliaia sono in queste condizioni".

"La Federazione con i suoi membri è totalmente mobilitata. Ne sono orgoglioso", ha concluso.