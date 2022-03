Ucraina: Romani, 'accelerare ingresso in Ue non aiuta pacificazione'

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – "La capacità e la rapidità di reazione dell'Unione è stata sicuramente encomiabile sulla triplice linea concordata anche a livello Nato: supporto diretto all'Ucraina, isolamento della Russia attraverso le sanzioni e difesa dei Paesi limitrofi, in particolare con l'aumento della presenza militare in quelli aderenti alla Nato.

Quindi rapidità, ma anche razionalità, perché io ritengo che abbia ragione l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri Borrell, quando dice che oggi la priorità è fermare il conflitto: accelerare un'ipotetica adesione dell'Ucraina all'Unione non aiuterebbe la pacificazione dell'area". Lo ha affermato il senatore di Idea-Cambiamo Paolo Romani, intervenendo nel dibattito dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi.

"Questo -ha aggiunto- non ci esime dall'avviare con determinazione il percorso politico necessario però anche alla dotazione di uno strumento militare europeo, che non può essere Eurocorps nella sua configurazione attuale, priva di una testa e di una guida politica.

Non sappiamo cosa accadrà nelle prossime ore sul terreno; non conosciamo nemmeno gli obiettivi finali di Putin. Al punto in cui siamo, però, possiamo solamente dire che, a fronte di una straordinaria e pericolosissima emergenza qual è quella che stiamo affrontando, noi europei e noi italiani siamo stati in grado di dare una risposta forte, convincente e forse anche positiva. Proprio per questi motivi, sosterremo convintamente il suo Governo -ha concluso Romani rivolgendosi al premier- per ogni iniziativa che sarà messa in atto per supportare l'Ucraina, isolare la Russia e arginarne le pretese".