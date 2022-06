Roma, 26 giu. (Adnkronos) – "Missili contro Kiev stanotte, contro condomini che non hanno nulla a che fare con obiettivi militari. Sono contro di noi, contro l’Europa, contro le democrazie. Non abituiamoci mai, non tolleriamo le giustificazioni di chi vorrebbe la nostra indifferenza".

Cosi sui social il presidente di Iv, Ettore Rosato.