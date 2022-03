Ucraina: Rosato, 'parole chiare Draghi'

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – "'Putin non vuole la pace'. Parole chiare quelle di stamattina del presidente Draghi alla Camera prima della sua partecipazione al Consiglio Europeo dei prossimi giorni. Parole che ribadiscono il nostro sostegno all’Ucraina e alla sua popolazione, ma anche di ringraziamento per tutti quei russi che non sono dalla parte del presidente Putin in questa terribile guerra di aggressione".

Lo scrive sui social il Presidente di Italia Viva e Vicepresidente della Camera Ettore Rosato.

"È importante continuare ad impegnarsi per trovare una tregua che permetta ai negoziati di procedere con successo e mettere in salvo al più presto il popolo ucraino. 'Davanti agli orrori della guerra l'Italia lavora con determinazione per la cessazione delle ostilità' e così continuerà a fare, in prima linea".