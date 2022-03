Ucraina: Rosato, 'Putin festeggia Crimea, a Mariupol persone sotto macerie'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – "Ci troviamo dinanzi all’invasione di uno stato sovrano, alla volontà di annientare l’identità e la libertà” . Così il presidente di Italia Viva su Radio Leopolda. “Mentre ci sono ancora 1300 persone sotto il teatro di Mariupol bombardato dai russi, oggi a Mosca in uno stadio pieno Putin festeggia l’anniversario della “liberazione” della Crimea.

Giusto che l’Occidente metta in campo tutte le misure opportune per aiutare l’Ucraina, misure da rafforzare se non si arriverà ad una soluzione diplomatica” conclude.