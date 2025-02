Ucraina, Rubio: "L'Ue a un certo punto dovrà essere al tavolo"

Riad, 18 feb. (askanews) – L’incontro di Riad è stato “il primo passo di un lungo e difficile viaggio”, nel quale tutte le parti dovranno “fare delle concessioni”, ma l’obiettivo finale è porre fine alla guera “in modo equo, duraturo, sostenibile e accettabile per tutte le parti coinvolte”. Lo ha affermato il Segretario di Stato Usa Marco Rubio alla fine dell’incontro di Riad con la delegazione russa, inclusio il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, per discutere del conflitto in Ucraina.

Rubio si è detto “convinto” che Mosca sia disposta a impegnarsi in un “processo serio” per porre fine alla guerra e ha aggiunto:

“È importante capire che l’unico leader al mondo in grado di far succedere questo, di riunire le persone per iniziare a parlare seriamente della questione, è il presidente Trump”.

Inoltre, il Segretario di Stato Usa ha affermato che a un certo punto anche i paesi europei dovrà sedersi al tavolo delle trattative in quanto anche l’Ue ha imposto sanzioni alla Russia.