Ucraina: russi colpiscono ospedale nella regione di Luhansk

Roma, 7 apr. (Adnkronos) – "Gli occupanti hanno sparato contro un ospedale di Severodonetsk". Lo ha scritto su Facebook il capo dell'amministrazione militare regionale di Luhansk, Sergey Gaidai. "Il numero di grattacieli danneggiati a Severodonetsk è ancora in fase di determinazione – ha precisato – Stiamo verificando i danni in quei quartieri dove non si sono verificati incendi ma che sono stati colpiti dai proiettili russi.

Ci sono case distrutte a Lysychansk, così come edifici agricoli a Lysychansk, Severodonetsk , Novodruzhesk e Toshkivka. La scorsa notte, i vigili del fuoco hanno sono intervenuti dopo che il tetto di un ospedale di Severodonetsk aveva preso fuoco".

Gaidai ha aggiunto che "un totale di nove attacchi nemici sono stati respinti in prima linea: sei carri armati, cinque unità corazzate e sei veicoli e quattro sistemi di artiglieria sono stati distrutti.

Le unità di difesa aerea hanno abbattuto due aerei, un missile da crociera e un veicolo aereo senza pilota, ma i russi continuano il bombardamento di artiglieria di Popasna".