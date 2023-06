Ucraina, Russia accusa Kiev: "Colpito ponte che collega Kherson alla Crimea"

(Adnkronos) - Le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco missilistico contro il ponte Chongar, che collega la regione di Kherson e la Crimea. Lo hanno riferito le autorità locali, aggiungendo che non sono state segnalate vittime. Il ponte potrebbe essere stato colpito dai missili Storm...

(Adnkronos) – Le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco missilistico contro il ponte Chongar, che collega la regione di Kherson e la Crimea. Lo hanno riferito le autorità locali, aggiungendo che non sono state segnalate vittime. Il ponte potrebbe essere stato colpito dai missili Storm Shadow, che la Gran Bretagna ha confermato di aver fornito a Ucraina il mese scorso. "Gli artificieri stanno effettuando un esame per valutare il tipo di munizioni usato. Le autorità hanno iniziato a ispezionare la carreggiata", ha detto il leader filorusso Sergei Aksyonov.

Una serie di foto e video che circolano su Telegram mostrano l'infrastruttura deserta e parzialmente danneggiata, con un enorme cratere e detriti che ricoprono il manto stradale. Tutto il traffico dalla Russia ora deve passare per Armiansk o per il ponte di Kerch, che Kiev ha fatto saltare in aria l'anno scorso.

Conosciuto come "la porta della Crimea", il ponte Chongar è uno dei pochi ponti che collegano la Crimea, annessa dalla Russia nel 2014, con la terraferma. L'Ucraina è determinata a riconquistare la penisola e uno degli obiettivi chiave della sua controffensiva lanciata di recente è isolare lì le truppe russe.

L'uso di missili Shadow, che hanno una portata di "oltre 250 km", secondo il suo produttore, il gruppo europeo di armamenti MBDA, rischia di portare a un’escalation del conflitto. Proprio questa settimana, Sergei Shoigu, ministro della Difesa russo, ha dichiarato che il potenziale utilizzo di missili Himar e Storm Shadow contro obiettivi in ​​Crimea segnerebbe il "pieno coinvolgimento dell'Occidente nel conflitto e comporterebbe attacchi immediati ai centri decisionali in territorio ucraino". A rischio dunque potrebbero essere gli uffici dell'amministrazione presidenziale ucraina e dell'intelligence.