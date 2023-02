Ucraina-Russia, Biden manderà messaggio a Putin da Varsavia

Washington, 18 feb. (Adnkronos) - Il presidente americano Joe Biden userà il discorso in Polonia la settimana prossima per inviare un messaggio a Vladimir Putin, chiarendo che la Nato continuerà a sostenere gli sforzi bellici dell'Ucraina "per il tempo necessario". Biden...

Washington, 18 feb.

(Adnkronos) – Il presidente americano Joe Biden userà il discorso in Polonia la settimana prossima per inviare un messaggio a Vladimir Putin, chiarendo che la Nato continuerà a sostenere gli sforzi bellici dell'Ucraina "per il tempo necessario". Biden partirà lunedì per Varsavia per un breve viaggio che si svolge alla vigilia del primo anniversario dell'invasione della Russia, vedrà il presidente polacco Andrzej Duda ed esponenti dei Nove di Bucarest, parlerà per telefono con i leader di Gran Bretagna, Francia e Italia, ha annunciato la Casa Bianca.

Il principale evento pubblico durante la visita sarà il discorso pronunciato dal Castello Reale di Varsavia, incentrato su "come gli Stati Uniti hanno mobilitato il mondo per sostenere il popolo ucraino che difende la sua libertà e democrazia", ​​ha dichiarato il portavoce John Kirby. "Il presidente Biden metterà in chiaro che gli Stati Uniti continueranno a stare con l'Ucraina… per tutto il tempo necessario". "E sospetto che lo sentirete inviare messaggi anche a Putin, oltre che al popolo russo".

Kirby ha poi chiarito che Biden non ha intenzione di incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il viaggio o di recarsi in Ucraina.

E' di ieri l'annuncio che Biden avrebbe tunuto un discorso presso i giardini del Castello reale di Varsavia, in Polonia, il prossimo 21 febbraio, a tre giorni dall'avvio della guerra della Russia in Ucraina. Il discorso è previsto alle 17.30. Lo stesso giorno terrà un discorso anche il presidente russo Vladimir Putin.