Ucraina-Russia, gli intelligence estoni annunciano che Mosca è ormai pronta alla presa

I servizi d'intelligence dell'Estonia sono sicuri che Mosca sia militarmente pronta all'invasione, che potrebbe arrivare anche a metà febbraio.

“Mosca è militarmente pronta per l’invasione“: è queste la posizione dei servizi d’intelligence dell’Estonia, convinti che la capitale della Russia sia pronta a lanciare un’operazione militare su vasta scala contro l’Ucraina già a partire dalla seconda metà di febbraio.

Ucraina-Russia: intellegence estoni convinti che Mosca sia pronta all’invasione

Per cui, una volta riflettuto per bene sulle condizioni e sulle capacità necessarie per la presa, a quel punto servirà soltanto la decisione politica. É questo ciò che emerge nel rapporto annuale sull’intelligence estone per l’estero, presentato oggi a Tallinn.

Dal rapporto viene anche a galla che la Russia aveva già dispiegato circa 150mila soldati sul confine ucraino a partire dall’autunno, con la mobilitazione di unità da tutti i distretti militari e le parti dell’esercito.

Ucraina-Russia, intellegence estone: “Il più grande ammassamento militare russo degli ultimi trent’anni”

I servizi dellEstonia scrivono chiaramente che: “Si tratta del più grande ammassamento militare russo degli ultimi trent’anni“.

Inoltre, nel rapporto si legge che:

“L’escalation ai confini dell’Ucraina deteriora la sicurezza dell’intera Europa e dimostra come la minaccia di un’azione militare sia diventata il primo strumento della cassetta degli attrezzi della politica estera russa”.

Intellegence estone: il dispiegamento di truppe russe è un ultimatum per l’Occidente

Stando agli estoni, il dispiegamento di truppe russe non rappresenta soltanto una minaccia immediata per l’Ucraina, bensì è un’intimazione pure per tutto l’occidente. I servizi estoni sono convinti che bisognerà essere pronti ad un’accresciuta attività militare russa, anche se la Russia dovesse cambiare idea e non attaccasse più l’Ucraiana.