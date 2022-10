Ucraina: Russia inizia a reclutare soldati regolari dalle carceri

Mosca, 12 ott. (Adnkronos/Dpa) – Dopo aver reclutato prigionieri per le forze mercenarie russe, l'esercito regolare russo ora si rivolge anche ai detenuti per reclutare soldati per la guerra in Ucraina. Secondo Vazhnye Istorii, media indipendente critico nei confronti del Cremlino, infatti, "dalla fine di settembre, il ministero della Difesa ha iniziato a reclutare detenuti" dalle colonie penali nella regione di Ryazan vicino a Mosca e a Stavropol nel Caucaso settentrionale.

Attivisti per i diritti civili dell'organizzazione Gulagu.net avevano precedentemente riferito di tentativi di reclutamento nella regione di Nizhny Novgorod. Il gruppo mercenario Wagner, finanziato da Yevgeny Prigozhin, uomo vicino al presidente Vladimir Putin, recluta dall'estate prigionieri da utilizzare in Ucraina. In un video sui social Prigozhin viene ripreso di fronte ai prigionieri mentr4e promette che saranno rilasciati se si impegnano a prestare servizio come mercenari in Ucraina per sei mesi.

Secondo Vazhnye Istorii, anche i generali dell'esercito regolare promettono ai prigionieri che saranno rilasciati dopo l'operazione. Secondo quanto riferito, gli ex prigionieri verranno utilizzati in un'unità speciale chiamata "Storm". Sembra che il ministero della Difesa stia reclutando specificamente tra i prigionieri che hanno precedentemente prestato servizio nei servizi di sicurezza e che potrebbero avere esperienza di combattimento.