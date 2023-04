Ucraina, Russia: "Non è escluso che Usa spiino Zelensky"

Mosca, 10 apr. (Adnkronos) - ''Non può essere escluso'' il fatto che gli Stati Uniti spiino il presidente ucraino , ''come fanno con altri''. Ad affermarlo in conferenza stampa il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, sottolineando che "il fatto ch...

Mosca, 10 apr. (Adnkronos) – ''Non può essere escluso'' il fatto che gli Stati Uniti spiino il presidente ucraino , ''come fanno con altri''. Ad affermarlo in conferenza stampa il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, sottolineando che "il fatto che gli Stati Uniti abbiano da tempo iniziato a sorvegliare vari capi di Stato, in particolare quelli europei, è emerso ripetutamente. Pertanto, non può essere escluso'' che Zelensky sia sotto sorveglianza americana.

Per Peskov è poi difficile immaginare che la Francia possa svolgere un ruolo da mediatore nel conflitto in Ucraina, dal momento che Parigi è indirettamente e direttamente coinvolta nel conflitto dalla parte di Kiev. I portavoce del Cremlino ha commentato così la .

"Parigi ora non può rivendicare il ruolo di mediatore, perché Parigi si è schierato dalla parte di uno dei partecipanti al conflitto. Parigi, inoltre, è coinvolta sia indirettamente che direttamente in questo conflitto dalla parte dell'Ucraina. Pertanto, è ancora difficile immaginare qualsiasi tentativo di mediazione", ha detto Peskov ai giornalisti.

Quanto a una eventuale tregua in vista della Pasqua ortodossa, che cadrà il prossimo 16 aprile,"'non è stato avanzato'' nessun piano, ''ma la Settimana Santa è appena iniziata''.

"Non dimentichiamo che Mosca ha già presentato iniziative e ha aderito'' a proposte di tregua, ''ma ha affrontato la riluttanza del regime di Kiev" ad accoglierla, ha sottolineato Peskov.