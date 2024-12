Ucraina, Russia: Occidente vuole cessate-il-fuoco per riarmare Kiev

Ucraina, Russia: Occidente vuole cessate-il-fuoco per riarmare Kiev

Milano, 2 dic. (askanews) – L’Occidente vuole un cessate-il-fuoco in Ucraina per avere il tempo di riarmare Kiev, le cui truppe sono in difficoltà al fronte. Lo hanno denunciato le autorità di Mosca.

Nei Paesi occidentali “si comincia a parlare di un cessate- il-fuoco per dare una tregua all’Ucraina e darsi l’opportunità di rifornire ancora una volta l’Ucraina di moderne armi a lungo raggio”, ha denunciato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ricevendo a Mosca il suo omologo ungherese, Peter Szijjarto.