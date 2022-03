Ucraina, Russia sostiene di aver lanciato un missile ipersonico

Milano, 19 mar. (askanews) Il ministero della Difesa russo sostiene di aver lanciato un missile ipersonico “Kinzhal” in Ucraina colpendo un deposito di armi. La notizia per ora non è verificabile e non è confermata dai media internazionali. “Il 18 marzo il sistema missilistico Kinzhal con missile ipersonici aerobalistici ha distrutto un grande deposito sotterraneo dell’esercito ucraino contenente missili e munizioni nel villaggio di Deliatyn, nella regione Ivano-Frankvisk”, questo quanto detto dal portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov.