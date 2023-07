Ucraina-Russia, "Xi avverte Putin: no a un attacco nucleare"

(Adnkronos) - No a un attacco nucleare in Ucraina. L'avvertimento è stato dato personalmente dal leader cinese Xi Jinping al presidente russo Vladimir Putin. Lo riferisce il Financial Times che cita funzionari dell'amministrazione statunitense, cinesi, funzionari occidentali e fonti...

(Adnkronos) – No a un attacco nucleare in Ucraina. L'avvertimento è stato dato personalmente dal leader cinese Xi Jinping al presidente russo Vladimir Putin. Lo riferisce il Financial Times che cita funzionari dell'amministrazione statunitense, cinesi, funzionari occidentali e fonti vicine al Cremlino.

Secondo il quotidiano britannico, Xi ha consegnato il messaggio al leader del Cremlino durante una visita a Mosca lo scorso marzo. Da allora, "i funzionari cinesi si prendono privatamente il merito di aver convinto il leader russo ad abbandonare le velate minacce di usare armi nucleari contro l'Ucraina", si legge.

Il Financial Times osserva che nelle sue dichiarazioni pubbliche la Cina si è costantemente opposta all'uso di armi nucleari in Ucraina. Ma molti alleati di Kiev dubitano delle intenzioni di Pechino, vista la partnership "senza limiti" tra Xi e Putin e la proposta del cosiddetto "piano di pace" cinese, che in gran parte ricalca le condizioni poste da Mosca.

Allo stesso tempo, gli avvertimenti di Xi a Putin fanno sperare che la Cina sostenga le sue dichiarazioni pubbliche con una retorica a porte chiuse. Un alto funzionario dell'amministrazione americana ha affermato che "i cinesi si stanno prendendo il merito di aver inviato il messaggio a tutti i livelli".

"No, non posso confermarlo". Ha risposto così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ai giornalisti che gli hanno chiesto dell'articolo. Lo riporta il Guardian, secondo il quale Peskov ha ricordato le dichiarazioni diffuse all'epoca del viaggio di Xi a Mosca sui contenuti dei colloqui e ha bollato come "invenzioni" tutte gli altri rapporti di stampa su quella visita che Pechino aveva descritto come una missione di "amicizia, cooperazione e pace".