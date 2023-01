Ucraina: Rutte, 'Paesi Bassi faranno il possibile per aiutarla a vincere la guerra'

Ucraina: Rutte, 'Paesi Bassi faranno il possibile per aiutarla a vincere...

Amsterdam, 3 gen. (Adnkronos) - "L'Ucraina ha sopportato la barbara invasione della Russia per quasi un anno. I prossimi mesi sono cruciali. Ho appena parlato con il presidente Zelensky e gli ho assicurato che i Paesi Bassi faranno tutto il possibile per aiutare l'Ucraina non solo a d...