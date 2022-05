Ucraina: Salvini, ‘allargamento Nato? Non decidiamo io e Draghi ma serve prudenza’

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – "Non decidono Salvini e Draghi dell'allargamento della Nato. Ci sono due paesi che liberamente e sovranamente faranno le loro richieste. Diciamo che come qualche generale e ambasciatore di assoluto spessore sta commentando in questi giorni, prudenza e buon senso, in un momento di conflitto aperto e dialogo non ancora cominciato, dovrebbero guidare tutti i processi.

L'importante è cercare quello che avvicina e non quello che allontana". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro col premier Mario Draghi.